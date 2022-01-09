/671310/انتي-كما-كنتي-في-قلوبنا-بهذه-الكلمات-محمد-صبحي-يحتفل-بذكرى-ميلاد-زوجته

حرص الفنان القدير محمد صبحي، كعادته على الاحتفاء بذكرى ميلاد زوجته الراحلة نيفين رامز، التي تحل في يوم ٨ يناير من كل عام، موجها لها رسالة رومانسية تحمل مدى عشقه لها حتى بعد مماتها.

دوت الخليجيرصد رسالة محمد صبحي لزوجته في ذكرى ميلادها

رسالة محمد صبحي لزوجته في ذكرى ميلادها

ونشر محمد صبحي صورة لزوجته الراحلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «حبيبتي.. لا أنسى عيد ميلادك 8 يناير.. حبيبتي أنتي في مكان أجمل وأرحب وأمن وأعدل.. دعواتي دائمة لك بالرحمة والمغفرة.. أنتي كما أنتي في قلوبنا».

محمد صبحي يحيي ذكرى رحيل زوجته بكلمات مؤثرة

وكان قد وجه محمد صبحي، بعض الكلمات المؤثرة لزوجته، عبر السوشيال ميديا، إحياء لذكرى وفاتها الخامسة، فكتب: «زوجتي الحبيبة في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر 2016 رحلتي عنا.. خمس سنوات مؤلمة وصعبة.. ولكنك معنا وبيننا.. أراكِ وتحدثيني .. تنظري لي في عسراتي فأبتسم و تقوي عزيمتى.. انتي مثال للمرأة الصادقة المخلصة المعطية بلا حدود.. المضحية بفخر.. أعطيتنا الكثير.. انتي الطاقة الجميلة التي صنعت كل ما أنا فيه.. ولك الفضل بعد الله سبحانه وتعالي أن أكون محمد صبحي».

وتابع صبحي حديثه عن زوجته الراحلة: «وانتي نفخر بك.. إنسانة ملهمة ومؤمنة أرضيتي زوجك وأبنائك وأحفادك وأصدقائك لإنك أولا أرضيتي ربك علي أكمل وجه نتمناه.. كنتي دائمًا في صلاتك نموذج رائع.. والله كتب لك أداء فريضة الحج.. كنتي إنسانة رائعة.. لذلك أنتي لم تخسري الدنيا وبإذن الله لن تخسري الآخرة.. أنا خسرتك في الدنيا فالحياة بدونك هي إنتظار أن ألقي ربي.. زوجتي الحبيبة التي لا مثيل لها سامحيني إلي أن نلتقي».

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

من ناحية اخرى، يستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

وسيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.