/671303/النائب-عمرو-هندي-استعدادات-منتدى-شباب-العالم-مبهرة-وتؤكد-قوة-مصر

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي من المقرر بدايتها غدًا 10 يناير حتى 13 يناير في مدينة شرم الشيخ، حدث عظيم يؤكد خبرات ورصيد مصر الحضاري والتنموي والثقافي الذي يمكنها من إقامة هذا المنتدى بحرفية عالية في التنظيم.

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وتابع النائب عمرو هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المنتدى يضم كافة الشباب من مختلف أنحاء العالم، وهي فرصة جليلة من أجل اكتساب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز الحوار ومناقشة كافة القضايا التي توجد على الساحة والخروج بتوصيات هامة تفيد العالم.

استعدادات منتدى شباب العالم :

وأشاد وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بالاستعدادات الكبيرة التي اتخذتها القائمين على المنتدى داخل مدينة شرم الشيخ، منوها قدرة الدولة في استضافة هذه النسخة الرابعة واخراجها في ابهى صورها للعالم أجمع، حيث ان استضافة وتنظيم أحداث عالمية ليس بجديد على الدولة المصرية. ونوه النائب عمرو هندي إلى أن هذه النسخة تختلف عن سابقيها، نظرا لأنها جاءت وسط تحديات وبعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن التنظيم الجيد و الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة المصرية تؤكد تخطي هذه العقبة بكل يسر ودون أي عقبات.