/671311/حكيم-مطرب-حفل-افتتاح-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا-2021

يستعد النجم حكيم لاحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا والمقام في ستاذ رومدي أدجيا في مدينة جاروا بالكاميرون. والمتوقع أن يشعل حكيم الحفل بحماسه ورقصه الذي يحبه الجمهور.

دوت الخليج ترصد تفاصيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

حكيم يغني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

ويفتتح النجم حكيم الحفل اليوم الأحد 9 يناير، من خلال تقديم أغنية جديدة بعنوان واقفين مع أفريقيا، ومن المقرر أن يتم تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية لتليق بهذا الحدث العظيم، الذي ينتظره العالم بكامله، ويعد هذا الحفل الثاني لحكيم في تاريخه.

يشار إلى أن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا يستقبل بعد قليل أولى مبارتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. والذي يسبقها حفل افتتاح يحييه النجم المصري حكيم.

بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

ويشهد استاد رومدي أدجيا لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو، وهو الاستاد الذي يتسع ٣٠٠٠٠ الف متفرج. ويدخل المنتخب الوطني بطولة أمم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزي لاعب فريق الإسماعيلي.