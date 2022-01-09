/671315/يتقدمها-المحافظ-جنازة-مهيبة-تضم-خمسة-ضحايا-من-القرية-نتيجة-حادث-مؤسف-بالصحراوي-الغربي

كان ذلك نتيجة حادث مؤسف عبارة عن تصادم تريلا بالميكروباص الخاص بهم على الطريق الصحراوي الغربي " حيز محافظة الفيوم "

وفي تواصل مع اقارب الضحية يدعى احمد رمضان ابراهيم حيث صرح لموقع دوت الخليج : ان الضحايا خرجو ف الصباح الباكر متجهين الى محافظة القاهرة لدى مديرية الاسكان ، حيث عملهم هناك ولكن كانت الفاجعة التي جاءت بالحزن الشديد على اهالي القرية وجعلت جميع أهالي القرية يرفعون شعار الحداد ويرتدون الملابس السوداء حزنآ على ضحاياهم .

يتقدمها المحافظ.. جنازة مهيبة تضم خمسة ضحايا من القرية نتيجة حادث مؤسف بالصحراوي الغربي

الجدير بالذكر انه منذ وقوع الحادث انتقلت خمس سيارات اسعاف الى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع ٥ واصابة ٩ آخرون ما بين حالات خطيرة ومتوسطة ، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام والمتوفين الى مشرحة المستشفى ،

والمتوفين هم ، عبده سالم محمد سالم 47 سنة، وأحمد محمد راضي 25 سنة، ومصطفي محمود نادي 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم 47 سنة، جميعهم يقيمون قرية شاويش بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف

والمصابون هم أيمن سيد محمد 49 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودي 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات، وأحمد سعد محمد 40 سنة، مصاباً بكدمه بالصدر، ومحمد فوزي فهمي 45 سنة، مصاباً بكسور مضاعفة بالساقين، ومحمد أحمد قرني 55 سنة، مصاباً باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب 39 سنة، مصاباً باشتباه الارتجاج وكدمات، ورمضان عيد عبد العظيم 54 سنة، مصاباً باشتباه بالارتجاج، وجمعه فوزى مصطفي 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات الصدرية وجميعهم مقيمون بمحافظتي بني سويف والفيوم ،

وتم ابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث وإتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية .