وزير التعليم العالى يستقبل السفير اليابانى الجديد لبحث سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، أوكا هيروشى سفير اليابان الجديد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة لهيروشى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد فى مصر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع اليابان فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، ومؤكدا حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية فى مصر، وعمق الروابط بين مصر واليابان فى كافة المجالات، وأهمية أن تكون مصر حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى، ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية E.JUST التى تعد نموذجا للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانيةEJEP الذى تقوم بتنفيذه وزارة التعليم العالى المصرية بالاشتراك مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، فضلا عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليابانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية.

ولفت إلى أهمية التعاون مع الجانب اليابانى؛ بهدف اﻻستفادة من التكنولوجيا اليابانية فى العديد من البرامج الدراسية المتميزة التى تخدم الصناعات فى الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها فى سبتمبر 2022، مؤكدا أهمية أن تتضمن الدراسة بتلك الجامعات برامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى بها تلك الجامعات واحتياجات سوق العمل.

وأشاد وزير التعليم العالى، بدعم الحكومة اليابانية للقطاع الصحى فى مصر، ومنها بناء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش، الذى يوفر العلاج لآلاف الأطفال من مختلف أنحاء مصر، مضيفا أن هذا التعاون يأتى استمرارا لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التى تقدم للمواطن المصرى.

وناقش الجانبان سبل اﻻستفادة من التجربة اليابانية فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين واليابانيين؛ للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر.

ومن جانبه، أعرب سفير اليابان عن سعادته بهذا اللقاء، وكذلك استعداده لاستكمال التعاون البناء مع مصر، مشيدا بالتطور الذى تشهده منظومة التعليم العالى المصرية، لافتا إلى أن المؤسسات التعليمية فى العالم أجمع شهدت تحديا كبيرا خلال جائحة كورونا استلزم التعاون لبحث وإيجاد طرق جديدة للتعامل مع الأزمة.

وأشاد هيروشى بالجهود المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا دعم اليابان لجهود مصر فى التصدى للجائحة من خلال تقديم أكثر من 700 ألف جرعة لقاح لمصر فى شهر ديسمبر الماضى، مؤكدا على أن ذلك يعد هو التبرع الأول باللقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية، ما يدل على شراكة اليابان الوثيقة مع مصر؛ للمساعدة فى دعم استجابتها للتعامل مع جائحة كورونا، ويدعم علاقات الصداقة بين شعبى مصر واليابان.