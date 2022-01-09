وزيرة التخطيط ناعية تهانى الجبالى: فقدنا مثال ملهم للمرأة المصرية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة المصرية فقدت اليوم رمزًا مشرفًا من رموز القضاء المصرى، ومثال ملهم للمرأة المصرية، فالفقيدة كانت أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، فضلًا عن دورها الرائد فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وأضافت أن الفقيدة ساهمت فى مختلف مراحل حياتها منذ تخرجها من كلية الحقوق عام 1973 فى كتابة فصلًا مهمًا من فصول نجاح المرأة المصرية فى مجال كان من الصعب أن تتخطاه المرأة فى ذلك الحين، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
جدير بالذكر أن المستشارة تهانى الجبالى كانت صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، بعد صدور قرار جمهورى فى 2003 بتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
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