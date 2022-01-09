سكرتير المجمع المقدس: مصر كانت وما زالت الملاذ الآمن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم الذى يوافق الأحد الأول من شهر طوبة والذى يتحدث عن هروب العائلة المقدسة إلى مصر واستشهاد أطفال بيت لحم الواردَين فى الأصحاح الثانى من إنجيل متى، وتناول نيافته فصل الإنجيل بالشرح والتأمل.

وأكد أن مصر المقدس كانت وما زالت الملاذ الآمن ويتميز شعبها بالترحاب والتعاطف مع المستضعفين كما يتضح فى عدد كبير من قصص شخصيات الكتاب المقدس وتباركت بزيارة السيد المسيح لها مع العائلة المقدسة، كما أوضح خطورة الغضب وما يسببه من مشاكل كما دفع هيرودس الملك لقتل الأطفال الأبرياء.

ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.