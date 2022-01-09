”مرصد الكهرباء”: 18 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير الجاري، تبلغ نحو 18 ألفا و300 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 25 ألف و800 ميجاوات، مقابل 25 ألف و600 ميجاوات الحمل الاقصي مساء أمس، كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 16 ألفا و359 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني ان (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

الجدير بالذكر أن مرصد الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء يصدر نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها ترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما يعني تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

ومن ناحية اخري اكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن معدل استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية يبدأ في الانخفاض مع بداية شهر أكتوبر الجاري بعد انتهاء اشهر الصيف و انخفاض درجات الحرارة وعدم الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء واجهزة التبريد التي تعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

موضحا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

واكد المصدر علي أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك