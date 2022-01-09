وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة آليات التعاون العلمي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات العلمية والتكنولوجية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات العلمية والتكنولوجية، خاصة التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD؛ لتوفير المزيد من المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الألمانية، وكذلك تفعيل المزيد من التبادل الطلابي، فضلًا عن الاستفادة من خبرات الجانب الألماني في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر ومثيلتها بألمانيا، مشيدًا بالتجربة الألمانية في مجال التعليم التكنولوجي التطبيقي.

كما ناقش الجانبان؛ ضرورة التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بهدف دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية، وخاصة في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها: المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون في برنامج الاتحاد الأوروبي، لدعم التعليم العالي - إيراسموس، وبرنامج هورايزون - الخاص بالاتحاد الأوروبي، لتمويل البحث والابتكار، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU.

واستعرض الجانبان؛ الوضع الحالي لجائحة كورونا في مصر وألمانيا، وكذلك المتحور الجديد أوميكرون، إضافة إلى اللقاحات الخاصة بها.

من جانبه، أكد السفير الألماني، حِرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، خاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين في العديد من المجالات.