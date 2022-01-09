منتدى شباب العالم: قطاع الطاقة يتطلب حلولاً فعالةً للحد من البصمات الاقتصادية والبيئية

شددت إدارة منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، على أن قطاع الطاقة أصبح ذراعاً حيوياً باستخدام التكنولوجيات، مع النمو السريع للاقتصاد العالمي، إذ دفعت التحسينات المحتملة للقطاع، صناع القرار إلى صياغة أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه السياسات الاقتصادية، واقتراح حلول فعالة، للحد من البصمات الاقتصادية والبيئية للطاقة؛ وهو ما دعى بإدارة منتدى شباب العالم، بوضع قضية ارتباط الطاقة بالبيئة، ضمن أجندة جلسات المنتدى، والتي تبدأ في 10 يناير 2022، وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

هذا، وكانت مصر قد تقدمت، في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء، إلى المركز 62 في عام 2018. مقارنةً بالمركز 121 في عام 2014، بحسب ما ورد في كلمة وزير النقل السابق، الدكتور هشام عرفات، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري، في 9 سبتمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد ذكرت أن نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في الكهرباء المولدة في مصر، وصلت 31%، في عام 2021.