/671312/وفاة-والدة-الكاتب-الصحفى-صالح-الصالحي-وكيل-المجلس-الأعلي-لتنظيم-الإعلام

توفت منذ قليل والدة صالح الصالحى، مدير تحرير الاخبار ووكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

دوت الخليج ينعي وفاة والدة صالح الصالحي وفاة والدة صالح الصالحي ويتقدم موقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، بخالص العزاء والمواساة للزميل صالح الصالحي، مدير تحرير أخبار اليوم، ووكيل المجلس الأعلي للإعلام، فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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