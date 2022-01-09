/671317/الزمالك-يعلن-تمديد-تعاقد-محمد-عبد-الشافي-حتى-عام-2024

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي تجديد تعاقد عبد الشافي مع الزمالك بعدما أبدى اللاعب ترحيبة بالتجديد خلال الفترة المقبلة.

ونجحت إدارة الزمالك في التجديد لعبد لاشافي ليكون أول اللاعبين الذي تنجح في تجديد تعاقدهم خلال الفترة الصعبة الحالية.

ميدو: محمد صلاح مستاء بسبب اليافطة بنادي الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، حول اليافطه التي سميت على أسم محمد صلاح بنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": " محمد صلاح أبدى إستياءه من اليافطه بنادي الزمالك، وتواصل مع مسئولين كبار بالدولة لإزالتها".

وأكمل: "محمد صلاح مش عايز يظهر إنتماءه سواء كان للأهلي أوالزمالك، واستياءه من يافطة نادي الزمالك أمر عادي وطبيعي".

الجدير بالذكر أنه قرر مسئولوا نادي الزمالك أن يضعوا يافطه على أحد الحدائق تحمل أسم "محمد صلاح الزملكاوي فخر العرب"، قبل أن يقوما بتغيرها إلى أسم عصام مرعي لاعب الزمالك السابق.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

أجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللاعبين.

وجاء أجتماع كارتيرون مع اللاعبين على هامش المران، لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية لتطبيقها خلال المباريات القادمة بكأس الرابطة.

وشدد عليهم أن يقدموا أداء مميز يليق بهم وأن يسعدوا جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة والفوز بجميع البطولات.