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تنطلق بعد قليل أولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويقام حاليا الحفل الافتتاحي للبطولة على ملعب باول بيا ستاديوم بمدينة ياوندي الكاميرونية.
ويبحث بعض المشاهدين على القنوات المفتوحة على قمر نايل سات من أجل مشاهدة مباريات البطولة بشكل جيدة.
لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا على النايل سات من خلال الترددات التالية:
قناة الجزائرية الأولى:
القمر: نايل سات
التردد: 11680
معدل الترميز: 27500
التصحيح: 5/6
استقطاب عمودي
قناة النبأ الليبية:
القمر: نايل سات
التردد: 11096
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات
قناة فوكس سبورت:
القمر: نايل سات
التردد: 12284
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
قناة تيلي تشاد:
القمر: نايل سات
التردد: 12015
معدل الترميز: 27500
استقطاب أفقي
قرار مهم من الاتحاد الأفريقي بشأن "كورونا" قبل كأس الأمم
أصدر الاتحاد الأفريقي قرار جديد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا غداً، بلقاء الكاميرون أمام بوركينا فاسو في افتتاح البطولة.
وأكد الاتحاد الأفريقي بأنه سيطلب من الفرق المشاركة في أمم إفريقيا لعب المباراة إذا كان لديه 11 لاعبا جاهزين، بنتيجة اختبارات سلبية حتى وإن لم يكن بينهم حارس مرمى.
أي إذا فريق لديه حالات كثيرة وأصبح 11 لاعب متاحين فقط وبدون حارس مرمى، سيلعبون اللقاء، وإذا كانت الإصابات كثيرة وليس لديهم 11 لاعب سيتخذ قرار بالخسارة بنتيجة 2/0.
وصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مدينة جاروا الكاميرونية من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.
وبعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار جاروا سوف تخضع البعثة إلى المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى فندق الإقامة.
الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.
أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.
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