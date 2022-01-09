قيادية بـ"مستقبل وطن": منتدى شباب العالم يساهم في إنعاش السياحة

/671321/قيادية-بـمستقبل-وطن-منتدى-شباب-العالم-يساهم-في-إنعاش-السياحة

قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن منتدى شباب العالم، والذي تنطلق أعمال نسخته الرابعة غدًا الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، يعد حدث فريد على مستوى العالم، مضيفة أن إقامة المنتدى في ظل ظروف جائحة كورونا يؤكد للعالم نجاح مصر في التصدي لهذه الجائحة ويعبر عن حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة.

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وأكدت نوار، في بيان لها، أن القيادة السياسية تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية، وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادر على مواجهة الأزمات وحلها، بجانب يعد المنتدى جسر للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من مختلف دول العالم.

منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الثقافات :

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلي أن تجمع هذا العدد من الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف الثقافات، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم كمنصة دولية.

وأضافت “نوار” أن المنتدى سيحقق مكاسب سياسية واقتصادية ويساهم في إنعاش حركة السياحة خاصة أن أنظار العالم كله سوف تتجه إليه لمتابعته، لافتة إلي أن النسخة الرابعة من المنتدى تتميز بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها التغيرات المناخية، وتداعيات اجتياح كورونا العالم، وعدد من الموضوعات المهمة أيضًا كالحماية الاجتماعية وريادة الأعمال.