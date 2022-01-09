/671322/مجدي-الوليلي-منتدى-شباب-العالم-يحقق-تطلعات-وآمال-شباب-القارة-السمراء

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة عالمية للحوار والنقاش وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الجنسيات، بحضور نخبة من صناع القرار وكبار المسئولين والمفكرين بهدف إحداث تغيير حقيقى للأوطان في عالم اليوم والغد، و يشكل ملامح الدولة الجديدة لمصر القائمة على أكتاف وسواعد الشباب، والنسخة، وينعقد هذه المرة والشباب الذين تحدثوا عن تطلعاتهم في النسخة الأولى، أصبحوا في مواقع صُنع القرار.

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وأكد النائب مجدي الوليلي ، في بيان أصدره اليوم، أن الدولة المصرية نجحت في تأكيد الرسالة الرئيسية من وراء استضافة تلك المنتديات وهي تعزيز رؤى السلام والاستقرار والازدهار والتنمية لتسود العالم، على نحو يؤكد قوة مصر الناعمة ورسالة جمهوريتها الجديدة، ويرسخ من مكانتها عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، وفرصة لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول العالم، ويحقق الكثير من المكاسب لبلدنا سياسيًا واقتصاديًا، ورسالة قوية حول حجم الأمن والاستقرار الذي تُحظى به مصر ومدى قوتها وقدرتها على تنظيم محفل عالمي.

إفريقية النواب: منتدى شباب العالم يحقق تطلعات وآمال شباب القارة السمراء

وأوضح "عضو لجنة الشؤون الإفريقية"، أن منتدى شباب العالم عزّز من مكانة القارة الإفريقية عالميًا، فقد كان من أهم نتائجه في نسخته الثانية، هو إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019، حيث تم عقد ملتقى الشباب العربى والأفريقى لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشباب فى القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأوضح مجدي الوليلي، كما أن مشاركة شباب من أكثر من 20 دولة أفريقية، فرصة لتعميق العلاقات مع شباب القارة السمراء على الصعيد الشعبي، وفرصة لتوصيل صوتهم إلى العالم بأسره من أرض السلام شرم الشيخ، حول تطلعاتهم وأحلامهم لقارتهم السمراء، وبحث التحديات التي تواجه بلدانهم.

جدير بالذكر ان النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، قال إن انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي من المقرر بدايتها غدًا 10 يناير حتى 13 يناير في مدينة شرم الشيخ، حدث عظيم يؤكد خبرات ورصيد مصر الحضاري والتنموي والثقافي الذي يمكنها من إقامة هذا المنتدى بحرفية عالية في التنظيم.

وتابع النائب عمرو هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المنتدى يضم كافة الشباب من مختلف أنحاء العالم، وهي فرصة جليلة من أجل اكتساب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز الحوار ومناقشة كافة القضايا التي توجد على الساحة والخروج بتوصيات هامة تفيد العالم.

استعدادات منتدى شباب العالم :

وأشاد وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بالاستعدادات الكبيرة التي اتخذتها القائمين على المنتدى داخل مدينة شرم الشيخ، منوها قدرة الدولة في استضافة هذه النسخة الرابعة واخراجها في ابهى صورها للعالم أجمع، حيث ان استضافة وتنظيم أحداث عالمية ليس بجديد على الدولة المصرية. ونوه النائب عمرو هندي إلى أن هذه النسخة تختلف عن سابقيها، نظرا لأنها جاءت وسط تحديات وبعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن التنظيم الجيد و الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة المصرية تؤكد تخطي هذه العقبة بكل يسر ودون أي عقبات.