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أكد جمال توفيق الشريف، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري أمانة محافطة الجيزة، أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي تنطلق فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، دليل علي ريادة الدولة المصرية.

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وأوضح الشريف، أن المنتدى يعد فرصة لتواصل الشباب مع صناع القرار والعمل على تبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الشباب؛ الذي يشارك من أكثر من 100 دولة مشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد تجربة مصرية فريدة في تمكين الشباب؛ والعمل على إتاحة فرصة لهم مع صناع القرار؛ ومعرفة كيف تم اتخاذ القرارات؛ وأسباب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه الحكومة.

الشعب الجمهوري: منتدي شباب العالم تجربة مصرية فريدة في تمكين الشباب

وأشار الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري أمانة محافطة الجيزة، إلي أن منتديات الشباب تلقي الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية إقليمية من خلال الاستماع إلى أفكار الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات؛ مما يكسب الشباب مهارة ويصقل خبراتهم في التعامل مع هذه الملفات، يجعلهم نواة للمستقبل، وذلك من خلال حوار حضاري ثقافي ليكونوا قادة في المستقبل وتعظيم الاستفادة من نماذج المحاكاة.

وأضاف جمال الشريف، أن منتدى الشباب في كل نسخة يحظى باهتمام عالمي ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية.

جدير بالذكر ان النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، قال إن انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي من المقرر بدايتها غدًا 10 يناير حتى 13 يناير في مدينة شرم الشيخ، حدث عظيم يؤكد خبرات ورصيد مصر الحضاري والتنموي والثقافي الذي يمكنها من إقامة هذا المنتدى بحرفية عالية في التنظيم.

وتابع النائب عمرو هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المنتدى يضم كافة الشباب من مختلف أنحاء العالم، وهي فرصة جليلة من أجل اكتساب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز الحوار ومناقشة كافة القضايا التي توجد على الساحة والخروج بتوصيات هامة تفيد العالم.

استعدادات منتدى شباب العالم :

وأشاد وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بالاستعدادات الكبيرة التي اتخذتها القائمين على المنتدى داخل مدينة شرم الشيخ، منوها قدرة الدولة في استضافة هذه النسخة الرابعة واخراجها في ابهى صورها للعالم أجمع، حيث ان استضافة وتنظيم أحداث عالمية ليس بجديد على الدولة المصرية. ونوه النائب عمرو هندي إلى أن هذه النسخة تختلف عن سابقيها، نظرا لأنها جاءت وسط تحديات وبعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن التنظيم الجيد و الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة المصرية تؤكد تخطي هذه العقبة بكل يسر ودون أي عقبات.