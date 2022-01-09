كأس أمم أفريقيا: تشكيل الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة الإفتتاح

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أعلن توني كونسيساو المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن تشكيل الفريق لمواجهة بوركينا فاسو، في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانطلقت منذ قليل حفل افتتاح نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، مع حضور كبير من قبل الأسماء البارزة في القارة السمراء، في كرة القدم.

تشكيل الكاميرون أمام بوركينا

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: أونجان، نجادو، تولو، أنجويسا.

وسط الملعب: كولينز فاي، صامويل اوم جويت، بيير كوندي، نيكولاس مومي.

الهجوم: إيكامبي، فنسنت أبو بكر.

الحضور في حفل الإفتتاح:

وحرص الرئيس بول بيا رئيس الحكومة الكاميرونية مع زوجته، لحصور حفل الإفتتاح، مع تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الكاميروني إيتو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جينو انفانتينو.

وشهد حفل الإفتتاح على عرض عسكري للحكومة الكاميرونية، على الملعب الأولمبي، والذي يحتضن بحفل الإفتتاح 60 ألف مشجع.

ويأتي حفل الإفتتاح قبل إنطلاقة مباراة الماميرون وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى بمنافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان هناك قلقل في عدم حضور إنفانتينو إلى الكاميرون اليوم وذلك بسبب تصريحات صامويل إيتو الأخيرة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والهجوم على الاتحادات الأوروبية وإنفانتينو بسبب كأس الأمم.

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 وتحديداً في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وتحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الاستعدادات القادمة للبطولة وهاجم الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب بعض الأمور التنظيمية.

وأكد صامويل إيتو في تصريحات صحفية "سيكون هناك تغيير في شكل المنصة الشرفية لبطولة الأمم الافريقية، والبداية من المباراة الافتتاحية للكان على ملعب أحمد أهيدجو، وأنها سوف تكون مخصصة لمسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط واساطير القارة السمراء".

وتابع "كأس أمم أفريقيا تخص الأفارقة فلابد أن يتم إظهار أسطايرنا في أفضل صورة لهم لأنهم ممثلي القارة ولعبوا في هذه البطولة على مدار سنوات عديدة".