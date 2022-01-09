/671326/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-بوركينا-فاسو-الرسمي-لمباراة-الكاميرون-في-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا

أعلن كامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الكاميرون في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو الرسمي التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إيسا كابوري، إيسوفو دايو، ستيف ياجو، باتريك مالو

خط الوسط: بلاتي توريه، جوزتافو سانجاري، آداما جويرا

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، فيسال تابسوبا، سيريل بايلا

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات

تنطلق بعد قليل أولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويقام حاليا الحفل الافتتاحي للبطولة على ملعب باول بيا ستاديوم بمدينة ياوندي الكاميرونية.

ويبحث بعض المشاهدين على القنوات المفتوحة على قمر نايل سات من أجل مشاهدة مباريات البطولة بشكل جيدة.

لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا على النايل سات من خلال الترددات التالية:

قناة الجزائرية الأولى:

القمر: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

استقطاب عمودي

قناة النبأ الليبية:

القمر: نايل سات

التردد: 11096

معدل الترميز: 27500

استقطاب أفقي

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات

قناة فوكس سبورت:

القمر: نايل سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

استقطاب أفقي

قناة تيلي تشاد:

القمر: نايل سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

استقطاب أفقي

قرار مهم من الاتحاد الأفريقي بشأن "كورونا" قبل كأس الأمم

أصدر الاتحاد الأفريقي قرار جديد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا غداً، بلقاء الكاميرون أمام بوركينا فاسو في افتتاح البطولة.

وأكد الاتحاد الأفريقي بأنه سيطلب من الفرق المشاركة في أمم إفريقيا لعب المباراة إذا كان لديه 11 لاعبا جاهزين، بنتيجة اختبارات سلبية حتى وإن لم يكن بينهم حارس مرمى.

أي إذا فريق لديه حالات كثيرة وأصبح 11 لاعب متاحين فقط وبدون حارس مرمى، سيلعبون اللقاء، وإذا كانت الإصابات كثيرة وليس لديهم 11 لاعب سيتخذ قرار بالخسارة بنتيجة 2/0.

وصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مدينة جاروا الكاميرونية من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

وبعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار جاروا سوف تخضع البعثة إلى المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى فندق الإقامة.