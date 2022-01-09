/671327/خاص-الزمالك-يتفق-مع-حازم-إمام-لتجديد-عقده

أتفق مسئولو نادي الزمالك على تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي سينتهي بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك أتفقت مع اللاعب على كل شئ نحو التجديد، وأنه أجتمع بـ أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم، بكل شئ يخص التجديد للاعب.

وسيعلن نادي الزمالك خلال الفترة القادمة عن التجديد الرسمي للاعب، الذي لم يضع أي شروط نحو تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

ويعد حازم إمام كابتن من كباتن الفريق، لذك لم يشترط أي طلبات أو مبالغ ماليه معينه نظير اتفاقه على التجديد للزمالك.

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد محمد عبد الشافي ظهير ايسر الفريق لمدة 3 مواسم قادمة مع الفريق.

ويأتي تجديد تعاقد عبد الشافي مع الزمالك بعدما أبدى اللاعب ترحيبة بالتجديد خلال الفترة المقبلة.

ونجحت إدارة الزمالك في التجديد لعبد لاشافي ليكون أول اللاعبين الذي تنجح في تجديد تعاقدهم خلال الفترة الصعبة الحالية.

ميدو: محمد صلاح مستاء بسبب اليافطة بنادي الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، حول اليافطه التي سميت على أسم محمد صلاح بنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": " محمد صلاح أبدى إستياءه من اليافطه بنادي الزمالك، وتواصل مع مسئولين كبار بالدولة لإزالتها".

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.