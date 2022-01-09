/671328/إصابة-الإعلامية-بسمة-وهبة-بمتحور-أوميكرون

ضحية جديدة من إصابات كورونا، نالت من الإعلامية بسمة وهبة والتي أعلنت منذ دقائق خبر إصابتها بمتحور أوميكرون، ما جعل الجمهور يقلق بسبب انتشار أخبار الاصابات الكثيرة خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج

إصابة بسمة وهبة بأوميكرون

وكتبت الفنانة بسمة وهبة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "سنتين بهرب واجري واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر، اصبت بأوميكرون والحمدلله على كل حال يارب اعنا".

وتلقت بسمة وهبة الكثير من الدعوات عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، من متابعيها حيث أنهم قلقين عليها خاصًة وأنها كانت تمر بأزمة صحية خلال الأسابيع الماضية أدخلتها العناية المركزة.

مرض بسمة وهبة

يشار إلى أن بسمة وهبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نوفمبر الماضي وذلك خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، وكشف المسؤول عن صفحة الإعلامية عن نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل. ونشر صورة للإعلامية وهي على فراش المرض من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا : «بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت إلى الرعاية المركزة».

وكشف مدير تحرير برنامجها لبرنامج «et بالعربي»، تفاصيل وعكتها الصحية، قائلاً :«بسمة تعرضت لإغماء وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء الفاصل الثاني من البرنامج وتم نقلها إلى مستشفى».

وأضاف : «وخضعت لعدة فحوصات وتبين أنها ذبحة صدرية، وتم نقلها على الفور إلى الرعاية المركزة، وهي حتى الآن ما زالت في العناية».

عودة بسمة وهبة لبرنامجها

وعادت الإعلامية القديرة بسمة وهبة، لتقديم برنامجها التليفزيون «90 دقيقة»، بداية من ديسمبر الماضي بعد توقفها فترة قصيرة، لمرورها بأزمة صحية مفاجأة.

وكشفت بسمة وهبة عودتها من خلال حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ كتبت، مشيدة بالرئيس عبد الفتاح السيسي: «والله ياريس انت خليتنا احنا كمان نحس بالتحدي، الواحد شعر بالتعافي والله والدنيا حلوة، انتظرونا النهاردة الساعة ٨ في ٩٠ دقيقة.. وقادرون».