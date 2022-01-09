وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في ورشة عمل "التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي"|صور 

/671331/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-ورشة-عمل-التعليم-ما-بعد-الجائحة-مسارات-التعافيصور

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل بعنوان "التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي"، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وضم الوفد كل من النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ود.أحمد سراج وإيهاب دعبس، أعضاء التنسيقية.

دوت الخليج

تناولت الورشة طرح العديد من قضايا التعليم الهامة علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ومن أهمها، المخاطر التي تواجه الشباب والأطفال وكيفية التغلب عليها، والإستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وكذلك أهمية توافر البنية التحتية.

التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي

كما ناقش الحضور بالورشة سبل إعداد برنامج للمواطنة الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط، من أجل نشر الوعي والسلوك الآمن لاستخدام التكنولوجيا، لخلق جيل جديد قادر علي التعامل مع المتغيرات ومواجهة الظواهر السلبيه المرتبطة بالتوسع في التكنولوجيا.

ونوقش في الورشة أيضا تمويل ودعم التعليم ما قبل الجامعي، والحد من ظاهره التسرب التعليمي في الدول الأكثر فقرا، وضعف الموازنات المالية الداعمة للتعليم في مختلف الدول.

وفي نهاية الورشة تم مناقشة أوجه فساد التعليم وطرق القضاء عليه.

استعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركتها غدا الإثنين ١٠ يناير في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يستمر حتى ١٣ يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه النسخة بجناح خاص بها بالمنتدى فضلا عن مشاركة أعضائها في العديد من ورش عمل المنتدى.