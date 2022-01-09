خاص.. طارق حامد يتفق مع الزمالك لتجديد عقده

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أجتمع أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، مع طارق حامد لاعب الفريق على تجديد عقده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن مسئولوا الزمالك أتفقوا مع طارق حامد على كل شئ نحو تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم، وأن اللاعب رحب بالتجديد بعدما أتفق الطرفين على الرقم الذي سيتقضاه نظير تجديده، وسيعلن نادي الزمالك خلال ساعات عن التجديد بشكل رسمي للاعب.

وتسعى إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور للتجديد لأكثر من لاعب سينتهي عقدهم بنهاية الموسم على رأسهم أشرف بن شرقي وأبو جبل وحازم إمام.

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد محمد عبد الشافي ظهير ايسر الفريق لمدة 3 مواسم قادمة مع الفريق.

ويأتي تجديد تعاقد عبد الشافي مع الزمالك بعدما أبدى اللاعب ترحيبة بالتجديد خلال الفترة المقبلة.

ونجحت إدارة الزمالك في التجديد لعبد لاشافي ليكون أول اللاعبين الذي تنجح في تجديد تعاقدهم خلال الفترة الصعبة الحالية.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.