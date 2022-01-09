/671334/بعد-تكرارها-غضب-برلماني-بسبب-حوادث-الطريق-الأوسطي

أثار تكرار حوادث الطرق، الغضب داخل مجلس النواب، ولاسيما طريق الدائري الأوسطي، الذي شهد حادثين مروعين خلال اسبوع، راح ضحيتهم شخصين وأًصيب آخرين، وهو ما دفع نواب البرلمان لاستخدام أدواتهم النيابية من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة، للوقوف على أسباب تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة المقصرين، إذا وجد خلل ما في القياسات الفنية للطريق.

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وفي هذا السياق تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيريّ النقل والتنمية المحلية، بموجبه يتم منع سير عربات النقل الثقيل "التريلا" والأوتوبيسات على الطرق السريعة بالمحافظات في توقيتات محددة.

النائبة صفاء جابر تقدم مقترحًا للحد من حوادث الطرق :

وقالت "جابر" في مقترحها، إنه خلال الأيام الماضية الأخيرة تفجعنا بأكثر من حادث مأساوي، كان آخرها حادث طريق الدائري الأوسطي، والذي شهد أكثر من حادث كان آخرهم الحادث الذي وقع صباح اليوم، حيث تسببت سيارة نقل بحادث على طريق الدائري الأوسطي، وانفجرت سيارة محملة ببضائع على الطريق القادم من العين السخنة بعد انقلابها، وانفجار تنك الوقود في السيارة، ما تسبب في وفاة مواطن وإصابة آخرين، موضحة أن القاسم المشترك في جميع الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق السريعة والصحراوية بالمحافظات، هي عربات النقل الثقيل والأتوبيسات، وهو ما يتطلب وضع ضوابط جديدة تحكم سير سيارات النقل الثقيل وتنظيم دخولها إلى المحافظات.

أحمد حتة يتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة :

كما تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة؛ للوقوف على أسباب التكرار المستمر لحوادث الطريق الدائري الأوسطي، دون تدخل من الجهات المختصة لدراسة الأمر ومحاولة عمل اللازم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وطالب "حتة" في إحاطته بضرورة تغليظ عقوبة حوادث القتل الخطأ في قانون العقوبات إلى جناية، وذلك إذا ثَبُت أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وهو ما يتطلب بالتالي تعديلًا تشريعيًا لقانون العقوبات، حسب قوله، مطالبًا في الوقت نفسه الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من وضع رادارات، وحواجز مرورية، من أجل تفادي احتمالية وقوع حادث بذات الطريق مرة أخرى.

حوادث متكررة :

هذا وشهد حادث الطريق الدائري الأوسطي منذ الاسبوع الماضي حادثات مروعان راح ضحيتهم إثنين من المواطنين وأُصيب آخرين، وتصادمت عشرات السيارات، وهو ما دفع النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات في ملابسات مجموع الحوادث؛ لمناشدة المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع، وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.