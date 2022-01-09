مشاهد مميزة من افتتاح كأس أمم أفريقيا «أسد يقتحم الملعب».. «صور»

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شهد حفل أفتتاح كأس أمم أفريقيا مشاهد مميزة، وأكثر من فقرة تدل على التراث التاريخي للكاميرون والمنتخبات الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الافتتاح فقرات مميزة أبهرت المشاهدين كوجود أسد أعلى المدرجات وهو شعار المنتخب الكاميروني، ثم نزوله إلى أرض الملعب.

وستكون المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو، في لقاء اففتاحي قوي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات

تنطلق بعد قليل أولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويقام حاليا الحفل الافتتاحي للبطولة على ملعب باول بيا ستاديوم بمدينة ياوندي الكاميرونية.

ويبحث بعض المشاهدين على القنوات المفتوحة على قمر نايل سات من أجل مشاهدة مباريات البطولة بشكل جيدة.

لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا على النايل سات من خلال الترددات التالية:

قناة الجزائرية الأولى:

القمر: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

استقطاب عمودي

قناة النبأ الليبية:

القمر: نايل سات

التردد: 11096

معدل الترميز: 27500

استقطاب أفقي

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات

قناة فوكس سبورت:

القمر: نايل سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

استقطاب أفقي

قناة تيلي تشاد:

القمر: نايل سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

استقطاب أفقي

قرار مهم من الاتحاد الأفريقي بشأن "كورونا" قبل كأس الأمم

أصدر الاتحاد الأفريقي قرار جديد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا غداً، بلقاء الكاميرون أمام بوركينا فاسو في افتتاح البطولة.

وأكد الاتحاد الأفريقي بأنه سيطلب من الفرق المشاركة في أمم إفريقيا لعب المباراة إذا كان لديه 11 لاعبا جاهزين، بنتيجة اختبارات سلبية حتى وإن لم يكن بينهم حارس مرمى.

أي إذا فريق لديه حالات كثيرة وأصبح 11 لاعب متاحين فقط وبدون حارس مرمى، سيلعبون اللقاء، وإذا كانت الإصابات كثيرة وليس لديهم 11 لاعب سيتخذ قرار بالخسارة بنتيجة 2/0.

وصلت بعثة منتخب مصر منذ قليل إلى مدينة جاروا الكاميرونية من أجل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

وبعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار جاروا سوف تخضع البعثة إلى المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل التوجه إلى فندق الإقامة.