الإمام الأكبر: الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة فى مجال التعليم

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة فى مجال التعليم، لتخريج طلاب قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية محمود طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحث سبل تفعيل نظم جودة التعليم فى الأزهر.

وأضاف الإمام الأكبر أن الأزهر يبذل قصارى جهده لتطوير منظومة التعليم بالجامعة والمعاهد، وتحقيق الشروط المطلوبة من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

من جانبها، أكدت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم الأزهرى شهد تطورًا ملحوظا وطفرة غير مسبوقة على مدار الـ 7 سنوات الماضية، حيث تم اعتماد 788 معهدا أزهريا، و 24 كلية أزهرية ممثلة فى 14 كلية شرعية و10 كليات عملية، فوضعت جامعة الأزهر فى مقدمة الجامعات المصرية من حيث عدد الكليات المعتمدة، فضلًا عن اعتماد 8 برامج أكاديمية.

وأطلعت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فضيلة الإمام الأكبر على رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، مشيرة إلى أن المعاهد الأزهرية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم المصرى، حيث تمثل المعاهد الأزهرية 17% من إجمالى مؤسسات التعليم قبل الجامعى المصري، يدرس فيها ثلث طلاب جمهورية مصر العربية، وأن نسبة اعتماد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد جاءت 100%، وهو ما يؤكد جاهزية الأزهر واستعداده وجدية الخطوات المتخذة لتطوير التعليم، موضحة أن المستهدف هذا العام أن يتم اعتماد 750 معهدًا أزهريا.