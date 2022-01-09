الطقس السيئ.. أسوان تعلن حالة الطوارئ تحسبا لهطول أمطار غزيرة

جدة - نرمين السيد - وكانت غرفة عمليات المحافظة قد أعلنت، فى وقت سابق، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، تحسباً لسقوط المزيد من الأمطار فى ظل تراكمات السحب التى غطت مناطق عديدة بالمحافظة. وتم إبلاغ أصحاب المراكب واللنشات النهرية والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان بتوخى الحذر خلال تلك الفترة، نظراً لارتفاع الأمواج.

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