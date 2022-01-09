نجلاء بدر تكشف لـ دوت الخليج تفاصيل إصابتها بمتحور أوميكرون: "أعراضه شرسة من الداخل"

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أثارت الفنانة نجلاء بدر قلق كل متابعيها، عقب إعلانها خبر إصابتها بفيروس كورونا أو متحوره حيث كانت غير متأكدة من الحقيقة.

موقع دوت الخليج يكشف إصابة الفنانة نجلاء بدر بمتحور أوميكرون

إصابة نجلاء بدر بمتحور أوميكرون

تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة نجلاء بدر لمعرفة حالتها الصحية، وما وصلت إليه بعد الكشف والفحوصات المختلفة، حيث قالت أنها أصيبت منذ ثلاث أيام، وكانت تشعر بانها منهكة باستمرار وتريد النوم طوال الوقت: "بفقر وانا قاعدة".

وأضافت نجلاء بدر، في حديثها وقالت أن الأعراض بسيطة والكل يزعم أنه دور برد، وقالت:"أشك أن كتير مننا مصابين وبيقولوا أنا عندي برد عادي"، وشرح الأعراض التي شعرت بها، هي "شكشكة بسيطة في الزور والودان، رشح، كُحة وخمول فظيع فوق العادة، والحكة بتزيد من اليوم التالت".

لم تنتظر الفنانة نجلاء بدر طويلًا، وفي اليوم التالي بشعورها بهذه الأعراض ذهبت للكشف، وقامت بعمل تحليل رابت، الذي يكشف عن وجود متحور أوميكرون؛ لأن فحص الـPCR لا يوضح وجود أوميكرون، ولكن لما قامت بعمل تحليل الدم ظهرت عدم أنتظام في جميع الإنزيمات بشكل واضح.

نظام علاج نجلاء بدر

طلب الدكتور المتابع لحالة الفنانة نجلاء بدر منها أن تنتظم على الأدوية، وقالت: "منها هيستمر شهر، ومنها 10 أيام"، وأضافت أن هناك أدوية ستستمر حسب الحالة وسرعة تحسنها.

الفرق بين كورونا وأوميكرون

أضافت لنا الفنانة نجلاء بدر أن أعراض كل من فيروس كورونا وأعراض المتحور أوميكرون متشابهة جدًا من الخارج، ولكن تأثيرهما على أنزيمات الدم ووظائف الجسم من الداخلة مختلفة تمامًا، فالمتحور خفيف الأعراض الظاهرية، لكن عنيف في تعامله مع الجسم من الداخل و"بيلخبطه تمامًا" حسب وصفها، أما كورونا أعراضه الخارجية أقوى من تأثيره السلبي على الجسم من الداخل.

دعوة نجلاء بدر للجميع بأخذ حذرهم

دعت الفنانة نجلاء بدر من خلال موقع دوت الخليج زيادة الوعي، وعدم التهاون مع أي شعور بالتعب لدى أي إنسان، وقالت:"محدش يقول دا دور برد عادي"، وعدم الإكتفاء بفحص PCR؛ لأن المسحة العادية لفيروس كورونا لا تُظهر وجود أموميكرون المتحور الجديد، ولابد من أستشارة طبيب لتوجيهنا للفحوصات المناسبة، وأعطاء بروتوكول العلاج حسب كل حالة.