/671335/الانتهاء-من-تطوير-وحدة-صحة-الاسرة-بقرية-العوامر-قبلي-في-سوهاج-صور

يعتبر أهالي قري محافظة سوهاج ممن كان لهم نصيب في مبادرة الرئيسعبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أن تلك المبادرة هي طوق النجاة لهم من الفقر والتهميش الذى نهش اجسادهم عبر سنوات مضت، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أعلنت محافظة سوهاج الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وحدة صحة الاسرة بقرية "العوامر قبلي" والتي تتبع مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأدخل الانتهاء من عملية تطوير وحدة صحة الاسرة بقرية العوامر قبلي السعادة والفرحة على جميع أهالي القرية والقرى المجاورة، لأنها ستخدم الاف المواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

جهود كبيرة وموسعة بذلتها الدولة في كافة المشروعات التي اشتملت عليها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وحظيت محافظة سوهاج بالنصيب الأكبر من تلك المشروعات، التي شملت توصيل مياه شرب، وري، وتعليم، وطرق وكباري، وصرف صحي، بنية تحتية، إحلال وتجديد منازل، تعليم، صحة، ورياضة، وغيره.

وسبق واكد ايضا اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أن مبادرة حياة كريمة المرحلة الاولى في محافظة سوهاج شملت 29 قرية، بتكلفة 102 مليون جنية، شملت مشاريع عدة في قطاعات متعددة من التعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكباري والمياه والصرف الصحي وتأهيل المنازل وغيرة.

وأكد مصدر داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تخصيص مبلغ 198 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا وداوود بمركز طهطا والتي تخدم 37748 مواطن.

الانتهاء من 39 مشروع بالشباب والرياضة في سوهاج

سبق وأعلن اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من 39 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة في المحافظة خلال عام 2021م، شملت إنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية بمراكز الشباب بمختلف قرى المحافظة، مشيرا إلى استمرار العمل في 60 مشروعا آخر.

وقال محمد فريد شوقي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021م، شملت 4 مشروعات بمركز طما " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب "الحديقة، وأم دومة، ومشطا، والعتامنة "، و 5 مشروعات بمركز المراغة " رفع كفاءة المباني الإدارية لمراكز شباب " بناويط، والشيخ شبل، وجزيرة الشورانية، وبني وشاح.

وأضاف فريد أنة تم ايضا إنشاء سور بمركز شباب أبو عزيز"، و5 مشروعات بمركز ساقلتة " تطوير سور مركز شباب الطوايل الغربية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالعوامية، وإنشاء سور ملعب نجيل صناعي بالرياينة الحاجر، وإنشاء سور مركز شباب الفراسية، وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الفراسية.

حصاد الرياضة 2021 في سوهاج

وفي مركز المنشاة تم الانتهاء من 7 مشروعات " إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الزوك الغربية، وإنشاء سور مركز شباب الكوامل قبلي، ومركز شباب نجع طوخ، ومركز شباب أولاد حمزة، بالإضافة إلى تطوير مركز شباب الأحايوة غرب، وإنشاء ملعب خماسي " أولاد سلامة" ، وإنشاء سور مركز شباب روافع العيساوية "، وفي مركز جرجا تم الانتهاء من 3 مشروعات " إنشاء سور لمراكز شباب خارفة جرجا، والخلافية، و العوامر قبلي" .