وزير الرياضة يستقبل زوجة آدهم السلحدار بوزارة الشباب «صور»

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استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زوجة الراحل أدهم السلحدار نجم النادي الإسماعيلي سابقاً، والمدير الفني لفريق المجد السكندري، اليوم، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بحضور أحمد شوبير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة، لزوجة الراحل أدهم السلحدار على دعم الوزارة المتواصل لأبنائها الرياضيين، حرصاً منها على القيام بدورها المجتمعي والعمل على تلبية احتياجاتهم ومؤازرتهم، ومساندة ذويهم حال وجود أزمات.

وأعلن أشرف صبحي، دعم أسرة الراحل، بما يليق مع تاريخ اللاعب الحافل بالإنجازات وتقديرا لما قدمه للكرة المصرية.

وكان الراحل أدهم السلحدار قد تعرض لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا بدوري الدرجة الثانية.

رحلة آدهم السلحدار في كرة القدم

توفي أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهة فريقه أمام الزرقا بالدرجة الثانية، والمقامة على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وكان أدهم السلحدار تولي قيادة الفريق في الجولة الرابعة بعد استقالة أحمد صالح وكانت مباراة اليوم الخميس ضد الزرقا في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية.

آدهم السلحدار

وجاءت نتيجة مباراة المجد والزرقاء بالتعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة من عمر الوقت البدل الضاءع من اللقاء، ويسجل فريق المجد هدف الفوز، وبعدها بلحظات تأتي عربة الإسعاف لحمل السلحدار بعد وقوعه في ملعب اللقاء.

السلحدار تولى القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي في وقت سابق، فيما تولى القيادة الفنية للمجد السكندري مطلع الموسم الحالي خلفا لأحمد صالح.

ومن الجدير بالذكر أن السلحدار هو نجم الإسماعيلي السابق، المتوج ببطولتي دوري 90 - 91، وكأس مصر عام 1997.