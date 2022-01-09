/671338/ليفربول-يصعد-للدور-الرابع-في-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-في-غياب-محمد-صلاح

حقق فريق ليفربول فوزاً سهلا على حساب شروزبيري الذي يقع في الدرجة الثالثة الإنجليزية برباعية مقابل هدف واحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت هذه المباراة ضمن مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

أحرز أهداف ليفربول كلا من، فابينيو "هدفين، فيرمينو، جوردون.

وغاب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا عن المباراة بسبب المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام حاليا بالكاميرون.

بدون محمد صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية لمباراة شروزبري في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول الثلاثي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتأتي هذه المباراة ضمن بماريات الدور الثالث لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز وتقام في تمام الرابعة عصراً.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: كليهيير

خط الدفاع: برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، مورتون، ديكسن بونير

خط الهجوم: جوردان، جونز، ولتمان

موعد مباراة ليفربول القادمة فى كأس الاتحاد الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته غداً الأحد، أمام فريق شروزيوري ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الرابعة عصراً.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في الجدول الإنجليزي برصيد 42 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

تأجيل مباراة ليفربول ضد أرسنال

الجدير بالذكر أن تقدم ليفربول بطلب لتأجيل مباراته ضد أرسنال المقرر بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

الشوط الأول في المباراة

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.