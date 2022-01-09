/671339/محمد-سامي-للسيسي-اللي-انت-بتعمله-في-مصر-مخليني-عايز-اعلق-الباسبور-على-صدري

يحرص المخرج محمد سامي على دعم بلده مصر أينما كان، حتى وإن كان خارج البلاد يسعى دائمًا بأن يتحدث عنها بشكل جيد. وكان هذه المرة قد تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أشاد بانجازاته الكبيرة التي جعلت أصدقائه العرب يتحدثون عنها ويرغبون في استثمار أموالهم في مصر لما يشاهدونه من انجازات.

دوت الخليج ترصد حديث المخرج محمد سامي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي

المخرج محمد سامي يتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكتب المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "إحترام وأدب من قائد يحترم ويحب شعبه ويحترم إختلاف العقائد، ياريت نعرف إن قوة مصر تأتي الأن من قوة شخصية هذا الرجل".

وتابع سامي، حديثه عن الرئيس السيسي، وقال: "أنا برة مصر دلوقتي وبسمع أراء الناس في مصر حاليًا ورغبتهم في الاستثمار فيها لأنهم شايفين اللي بيحصل والإنجاز اللي حققه السيسي فيها، بجد يا ريس انت تشرف وجيشك يشرف، صحابي العرب بيتكلموا معايا عن مصر حاليًا بطريقة مخليانة عايز اعلق الباسبور على صدري".

مسلسل محمد سامي رمضان 2021

وتألق المخرج محمد سامي في مسلسله الأخير الذي حمل اسم نسل الأغراب وعرض في موسم مسلسلات رمضان 2021، حيث تدور أحداث حول مشاجرة راح ضحيتها أكثر من نصف عائلتي غفران وعساف الغريب، ليخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.

وكان مسلسل نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة كلًا من أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش، ونجلاء بدر وريم سامي.

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انتحال شخصية المخرج محمد سامي

وعلى جانب آخر انتحل أحد الأشخاص شخصية المخرج محمد سامي، وأعلنت هذا الأمر زوجته الفنانة مي عمر حتى لا يقع أحد في الفخ ، محذرة إياهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.