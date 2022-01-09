/671341/وفد-من-التعاون-السعودي-لحسم-ضم-مصطفى-فتحي-من-الزمالك

أرسل نادي التعاون السعودي وفد رسمي للقاهرة متوجهاً إلى نادي الزمالك، من أجل حسم ضم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفتح نادي التعاون خط مفاوضات مع مصطفى فتحي ونادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أمل أن يحسموا الصفقة خلال ساعات.

وأبدى مصطفى فتحي رغبة في اللعب للتعاون وتحدث حول ذلك مع مسئولوا الزمالك، وحتى الأن إدارة الفريق الأبيض لم تبدي موافقتها على رحيل اللاعب.

وستشهد الساعات القادمة أمور هامة حول رحيل اللاعب للتعاون السعودي، خاصة أن مصطفى فتحي ينتهي عقده بنهاية الموسم مع الزمالك، ولم يقُم بالتجديد حتى الأن.

ميدو: محمد صلاح مستاء بسبب اليافطة بنادي الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، حول اليافطه التي سميت على أسم محمد صلاح بنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": " محمد صلاح أبدى إستياءه من اليافطه بنادي الزمالك، وتواصل مع مسئولين كبار بالدولة لإزالتها".

الزمالك يعلن تمديد تعاقد محمد عبد الشافي حتى عام 2024

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقد محمد عبد الشافي ظهير ايسر الفريق لمدة 3 مواسم قادمة مع الفريق.

ويأتي تجديد تعاقد عبد الشافي مع الزمالك بعدما أبدى اللاعب ترحيبة بالتجديد خلال الفترة المقبلة.

ونجحت إدارة الزمالك في التجديد لعبد لاشافي ليكون أول اللاعبين الذي تنجح في تجديد تعاقدهم خلال الفترة الصعبة الحالية.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.