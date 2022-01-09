/671343/برلمانى-بقنا--منتدى-شباب-العالم-فكرة-مصرية-أصبحت-مصدر-الهام-للعديد-من-الدول

قال البرلمانى مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب ، عن حزب مستقبل وطن ، إن منتدى شباب العالم ترجمة صريحة لأهتمام القيادة السياسية بالشباب المصرى، وكيف استعادت القيادة السياسية إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة العريضة من المجتمع لدورهم العظيم فى بناء مستقبل مشرق يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وتابع قائلا : أن منتدى شباب العالم فكرة مصرية خالصة أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، ففى العصور السابقة كان الجميع يسمع عن تمكين الشباب ولكن المحصلة على الأرض كانت غير موجودة، ولكن منذ الوهلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل التمكين الحقيقي للشباب وتأهيلهم والاستماع إليهم وجعل تواجدهم فى جميع مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية لهذا التمكين بعد التأهيل.

وأشار محمود ، إلى أن الشباب اليوم أصبح لديهم فرصة عظيمة لتولي مناصب قيادية و الفيصل فى الأمر القدرات وأن يطور الشباب من أنفسهم، فالفرصة متاحة للجميع وهذه النقطة لم تكن موجودة فى العصور السابقة، الآن الخبرات والقدرات والواقع العملى هو الفيصل، وهذه رسالة قوية مفادها الجد والاجتهاد لحجز مكان فى الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة حكيمة تؤمن بالشباب و بقدراتهم وخبراتهم فى صناعة مستقبل مشرق.

برلمانى بقنا : منتدى شباب العالم فكرة مصرية أصبحت مصدر الهام للعديد من الدول

وأكد “مصطفي” أن منتدى الشباب يلقى الضوء على موضوعات مختلفة، وهذا بدوره أيضا ساهم فى إثقال الشباب بالخبرات من خلال البحث والمعرفة للوقوف على ما يجرى فى العالم وكيفية مواجهتها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن الورش التحضيرية والجلسات الحوارية تهدف لزيادة الخبرات واندماج الثقافات المختلفة بين شعوب العالم، ومعرفة كيف يفكر الآخرون فى مواجهة الأزمات والمشاكل ومن ثم كيفية مواجهتها مشيرا أن من لم يتمكن من الشباب في المشاركة هذا العام فهناك فرص سنوية للمشاركة والأستفادة وأضافة الكثير من القدرات والمهارات للشباب لاثقال مهاراتهم بشكل افضل .