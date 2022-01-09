/671353/غدا-افتتاح-مستشفى-برديس-رسميا-بحضور-محافظ-سوهاج

قال النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا جنوب سوهاج، أن غدا سيتم الافتتاح الرسمي لمركز الامومة والطفولة ببرديس، بحضور اللواء طارق الفي، محافظ سوهاج، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبعض القيادات المحلية والشعبية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف النائب محمود حمدي أبو الخير، أن هذا المركز صرح كبير وانجاز طبي لامثيل له ويعتبر الصرح الاكبر هذا العام بمركز البلين جنوب سوهاج، ويعتبر بديل لمستشفى البلينا المركزي في كثير من الاحيان، لحين الانتهاء منها وافتتاحها خلال عامين.

وقدم النائب محمود حمدي أبو الخير، الشكر لكافة قيادات الدولة ووزارة الصحة ومديرية الصحة بسوهاج، والادارة الصحية بالبلينا، وادارة المستشفى، متمنيا خدمة طيبة تلق بالمواطنين.

سبق وأعلن النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا جنوب سوهاج، أن الايام القادمة ستشهد افتتاح احدث واكبر وحدة غسيل كلوي في مستشفى برديس بعد تجهيزه، وسيتم استقبال مرضى الفشل الكلوي.

وأضاف النائب محمود حمدي أبو الخير، أن الايام القادمة ستشهد مستشفى برديس استقبال أجهزة حديثة لتضاف الي المستشفى لتخدم اهالي القرية والقرى المجاورة لها وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

احلال وتجديد مستشفى البلينا بـ 700 مليون

وأشار أبو الخير الى أن البدء في احلال وتجديد مستشفى البلينا المركزي تم منذ ايام، وسيتم انشاء مستشفى به بأعلى المواصفات القياسية بتكلفه تعدت ٧٠٠ مليون جنيه ليصبح صرح طبى لا يوجد له مثيل علي مستوي صعيد مصر بمواصفات واشتراطات بناءيه وتجهيزات عالية.

وأكد أبو الخير أن الرسومات والمبالغ المالية تم اعتمادها وطرحها من خلال مبادرة حياه كريمة لتنفذ بشكلٍ خاص مختلف عن باقي المستشفيات الاخرى.

تعليم الطلاب تناقش مشاكل تسكين الطلاب بجامعة سوهاج

أكد النائب محمود حمدي أبو الخير، نائب مركز البلينا جنوب سوهاج، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ناقشت اليوم طلب الاحاطة الذي تقدم به بخصوص مشكلة التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات ابناء مركز البلينا بجامعة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف أبو الخير، أن ذلك تم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة، وتم الاتفاق علي زيادة العدد المحدد لطلاب مركز البلينا داخل المدينة الجامعية في السنوات القادمة ومراجعة بعض الطلاب التي تم رفض تسكينهم هذا العام وقبول من يتم موافاته للاشتراطات والمعايير المطلوبة وتسكينه خلال الايام القادمة.