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جدة - نرمين السيد - وأكدت الصفحة الرسمية لـ حياة كريمة، عبر موقع "فيسبوك"، أنه جارى فى قرية بهيج إنشاء "مجمع الخدمات، الوحدة الاجتماعية، شبكة انحدار محطة رفع 1، مدرسة عوض مبارك، مركز شباب بهيج، وحدة الإسعاف".
أما بالنسبة لقرية أبو صير جارى إنشاء "مركز شباب أبوصير قبلى، مجمع الخدمات، وحدة طب الأسرة، محطة مياة ك 38.5 أبوصير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات العمل بمشروعات حياة كريمة فى قريتى بهيج وأبوصير بالإسكندرية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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