تطورات العمل بمشروعات حياة كريمة فى قريتى بهيج وأبوصير بالإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الصفحة الرسمية لـ حياة كريمة، عبر موقع "فيسبوك"، أنه جارى فى قرية بهيج إنشاء "مجمع الخدمات، الوحدة الاجتماعية، شبكة انحدار محطة رفع 1، مدرسة عوض مبارك، مركز شباب بهيج، وحدة الإسعاف".

أما بالنسبة لقرية أبو صير جارى إنشاء "مركز شباب أبوصير قبلى، مجمع الخدمات، وحدة طب الأسرة، محطة مياة ك 38.5 أبوصير".