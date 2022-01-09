مصر تعزى نيجيريا فى ضحايا هجمات قطاع الطرق غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة وأُسر الضحايا، جرّاء الهجمات التى شنها قُطّاع طرق بولاية زامفارا شمال غرب البلاد، مما أسفر عن أكثر من مائتى ضحية من المدنيين الأبرياء.





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