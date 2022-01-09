نسب إنجاز 70%.. آخر تطورات مشروعات حياة كريمة بقرية الظواهرية فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - عرضت الصفحة الرسمية لحياة كريمة، عبر موقع "فيسبوك"، آخر تطورات المشروعات بقرية الظواهرية بمركز الحسينية فى محافظة الشرقية، مثل محطة صرف صحى ومعالجة الدبيكى على مساحة 10 أفدنة، وصلت نسبة الإنجاز حوالى 80%.





وفى مشروع توسعة محطة طارق بن زياد، زادت سعتها الإنتاجية لتصبح 32 مترا مكعبا يوميا بدلا من 17 مترا مكعبا فى السابق. بجانب تبطين ترعة سامى بإجمالى طول 22 كم، وتم الانتهاء الفعلى من تبطين 7 كم وجارى العمل فى 15 كم بنسبة إنجاز تجاوزت 70٪؜.

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