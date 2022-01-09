مصر تعزى نيجيريا فى ضحايا هجمات قطاع الطرق غرب البلاد

أعربت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة وأُسر الضحايا، جرّاء الهجمات التى شنها قُطّاع طرق بولاية زامفارا شمال غرب البلاد، مما أسفر عن أكثر من مائتى ضحية من المدنيين الأبرياء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أكدت مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب نيجيريا الشقيقة فى هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع نيجيريا فى مواجهة جميع أشكال العنف.