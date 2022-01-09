/671350/محمد-فوزي-حارس-الإسماعيلي-يتعرض-لجزع-في-الرباط-الداخلي-للركبة

كشف محمد فوزي حارس مرمى نادي الإسماعيلي، عن الإصابة التي تعرض لها فوزي في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمد فوزي على صفحته الشخصية على تطبيق فيسبوك، والتي أعلن فيها عن إصابته في الركبة.

وكتب محمد فوزي: "الحمد للهقدر الله وماشاء فعل اللهم لك الحمد والشكر أنها جت علي قد كده".

وأضاف: "جزع في الرباط الداخلي للركبه وأن شاء الله ارجع أحسن من الأول في أسرع وقت الحمد لله".

وتواجد محمد فوزي في قائمة المنتخب الوطني الأول المبدئية، لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي يدخل فيها الفراعنة لأول مرة في تاريخ مشاركتهم بدون لاعبي الدراويش.

مباريات الإسماعيلي بكأس الرابطة

ويستعد الإسماعيلي لبطولة كأس الرابطة المصرية في أولى مواجهات الفريق بنادي سموحة السكندري، في لقاء الدور الأول من المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

الجولة الأولى: الإسماعيلي ضد سموحة الخميس 13 يناير الجولة الثانية: الإسماعيلي أمام الأهلي الأثنين 15 يناير الجولة الثالثة: الإسماعيلي أمام البنك الأهلي الجمعة 21 يناير الجولة الرابعة: الإسماعيلي أمام المقاولون العرب الخميس 25 يناير الجولة الخامسة: الإسماعيلي أمام الجونة الأثنين 31 يناير

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي