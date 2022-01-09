/671354/كأس-أمم-أفريقيا-الكاميرون-تتقدم-على-بوركينا-فاسو-بالشوط-الأول

انتهى شوط المباراة الأول بين الكاميرون أمام بوركينا فاسو بتقدم الأول بنتيجة 2/1 بالملعب "الأوليمبي"، ضمن اللقاءالافتتاحي من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

تشكيل الكاميرون أمام بوركينا

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: أونجان، نجادو، تولو، أنجويسا.

وسط الملعب: كولينز فاي، صامويل اوم جويت، بيير كوندي، نيكولاس مومي.

الهجوم: إيكامبي، فنسنت أبو بكر.

وجاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو الرسمي التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إيسا كابوري، إيسوفو دايو، ستيف ياجو، باتريك مالو

خط الوسط: بلاتي توريه، جوزتافو سانجاري، آداما جويرا

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، فيسال تابسوبا، سيريل بايلا.

الحضور في حفل الإفتتاح:

وحرص الرئيس بول بيا رئيس الحكومة الكاميرونية مع زوجته، لحصور حفل الإفتتاح، مع تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الكاميروني إيتو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جينو انفانتينو.

وشهد حفل الإفتتاح على عرض عسكري للحكومة الكاميرونية، على الملعب الأولمبي، والذي يحتضن بحفل الإفتتاح 60 ألف مشجع.

ويأتي حفل الإفتتاح قبل إنطلاقة مباراة الماميرون وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى بمنافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان هناك قلقل في عدم حضور إنفانتينو إلى الكاميرون اليوم وذلك بسبب تصريحات صامويل إيتو الأخيرة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والهجوم على الاتحادات الأوروبية وإنفانتينو بسبب كأس الأمم.

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 وتحديداً في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وتحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الاستعدادات القادمة للبطولة وهاجم الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب بعض الأمور التنظيمية.