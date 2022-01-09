/671355/أمم-أفريقيا-بدر-بانون-يغيب-عن-تدريبات-منتخب-المغرب-قبل-لقاء-غانا

غاب الدولي المغربي بدر بانون عن تدريبات أسود الأطلس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستهل منتخب المغرب أولى مواجهاته بالكان، بلقاء غانا، في إطار منافسات المجموعة الثالثة، المقرر لها غداً الإثنين.

ووفقاً لموقع le360 المغربي: "شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب المغرب، التي تجرى حاليا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي غياب ثلاثة لاعبين، وهم ريان مايي، أيوب الكعبي، وبدر بانون بشكل مفاجئ".

إصابة بدر بانون بكورونا

وكان بدر بانون قد تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، إلا أن الاتحاد المغربي أعلن تعافي لاعب الأهلي وسفره في طائرة خاصة إلى الكاميرون يوم الخميس الماضي.

كما شهدت الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمباراة البلاكستارز، مشاركة منير الحدادي، الذي جاء تحليله سلبيا بعدما كانت النتيجة أمس السبت إيجابية من فيروس كورونا.

قائمة المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم "الكاميرون 2021"، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الغابون، غانا، وجزر القمر.

الجزائر والمغرب

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.