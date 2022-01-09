/671360/سقطت-من-الطابق-الثانى-مصرع-طفلة-رضيعة-بقنا

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، اليوم الأحد، بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بمركز قفط جنوبي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، اخطارا من غرفة العمليات،l بمصرع مودة علاء، عام ونصف ، بعد سقوطها من الطابق الثاني، بقرية القلعة بقفط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

سقطت من الطابق الثانى.. مصرع طفلة رضيعة بقنا

كما أصيب 8 أشخاص، أمس ، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكرباص، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقرية السمطا بمركز دشنا بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة مباركه نظير حسن، 40 عاما، ودينا ماهر عطيتو 19 عاما، وإبراهيم عبد الرؤوف ابراهيم، 3 أعوام، ومحمد علي عبد الرؤوف، 7 أشهر ،وعلي عبد الرؤوف، 27 عاما، و عماد محمود بدران، 27 عاما، وسمرة فاوي ابو زيد، 42 عاما، ووردة فاوي أبو زيد، 35 عاما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى