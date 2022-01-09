/671363/كأس-أمم-أفريقيا-أزمة-في-المغرب-15-حالة-كورونا-تثير-الرعب-بالمعسكر

أشارت عدة تقارير لوجود 15 حالة كورونا بمسكر منتخب المغرب، قبل لعب أول مبارياته بكأس أمم أفريقيا غداً غانا، في لقاء قوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقاً لموقع البطولة المغربي أكد أنه أرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل منتخب المغرب إلى 15 حالة، بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني والإداري.

وأصبحت بعثة المغرب في حالة ذعر بسبب تفشي الفيروس داخل المعسكر، خوفاً من زيادة الأعداد قبل اللقاء الهام غداً.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع كلاً من جزر القمر والجابون وغانا.

إصابة بدر بانون بكورونا

وكان بدر بانون قد تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، إلا أن الاتحاد المغربي أعلن تعافي لاعب الأهلي وسفره في طائرة خاصة إلى الكاميرون يوم الخميس الماضي.

كما شهدت الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمباراة البلاكستارز، مشاركة منير الحدادي، الذي جاء تحليله سلبيا بعدما كانت النتيجة أمس السبت إيجابية من فيروس كورونا.

قائمة المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

الحضور في حفل الإفتتاح:

وحرص الرئيس بول بيا رئيس الحكومة الكاميرونية مع زوجته، لحصور حفل الإفتتاح، مع تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الكاميروني إيتو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جينو انفانتينو.

وشهد حفل الإفتتاح على عرض عسكري للحكومة الكاميرونية، على الملعب الأولمبي، والذي يحتضن بحفل الإفتتاح 60 ألف مشجع.

ويأتي حفل الإفتتاح قبل إنطلاقة مباراة الماميرون وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى بمنافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان هناك قلقل في عدم حضور إنفانتينو إلى الكاميرون اليوم وذلك بسبب تصريحات صامويل إيتو الأخيرة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والهجوم على الاتحادات الأوروبية وإنفانتينو بسبب كأس الأمم.