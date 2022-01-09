وزير السياحة : تسجيل دير قبطى وزاوية وحمامات حلوان فى عداد الآثار

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، 3 قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم بمحافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.





دير المحارب تاوضروس

يرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بـ البر الغربى بمحافظة الأقصر، والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، و الأنبا اقلاديوس، والأنبا تاوضروس، العذراء، ومارجرجس، ويوجد بداخل حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر.

حصن زاوية الأجداب

يقع فى مدينة السلوم بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن الرابع الميلادى وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد مما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامى كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج، وتم استخدمه أيضا لتعليم الدين الإسلامى وتحفيظ القرآن الكريم.

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