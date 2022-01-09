محافظ كفر الشيخ يتابع جهود مديرية التضامن الاجتماعى لدور رعاية الأيتام

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الأحد أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية للأيتام والاهتمام بهم والعمل على تذليل العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية والعمل على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، داعياً المجتمع إلى المشاركة فى الاهتمام بهؤلاء الأطفال.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لجهود مديرية التضامن الاجتماعى لدور رعاية الأيتام وتقديم الرعاية اللازمة لهم، حيث وجه بضرورة التعاون الكامل للجهات التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة سبل الرعاية للأيتام وجميع الحالات الاجتماعية. بدوره قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة السيد مسلم إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة لكافة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية سواء الأيتام أو الفتيات القاصرات، وتسعى الدولة إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة لخلق مناخ ملائم لهم ودمجهم فى المجتمع لتجنيبهم كافة المظاهر السلبية، مشيدا بالمستوى المتميز للمؤسسة وحسن رعايتهم للنزلاء.

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