تعيين 1741 شابا منهم 31 «قادرون باختلاف» فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1741 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 31 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4555 من راغبى العمل، فضلاً عن استخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.





وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود جديد بإجمالى 20 ألف جنيه، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، و3 منحة وفاة لأسر عاملين بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 61 ألف جنيه لـ 17 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 9818 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال لعمل عملية جراحية كبرى وصغرى.

وأضاف عثمان عبدالرسول، مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 507 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 17 ندوة توعية عمالية، وعمل 10 زيارات خدمات عمالية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ31 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 64 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً، و إحالة 35 شكوى للمحكمة العمالية، وحفظ 7 شكاوى، و21 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى على مهنة التطريز الآلى والمشغولات اليدوية لـ 9 متدربات، ودورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.