جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، مع محمد فايد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث، وأحمد أبو شامة عضو مجلس إدارة الغرفة، ومسعد الرداد نائب رئيس شعبة الأثاث، سبل تنشيط السوق المحلى وخلق آفاق جديدة للترويج للأثاث الدمياطى.





وذكرت محافظة دمياط - فى بيان اليوم - أن المحافظ أعلنت بدء التجهيز لفعاليات "الجمعة البيضاء لعام 2022" (Damietta White Friday 2022) والتى من المقرر تنفيذها الصيف المقبل بهدف إنعاش حركة سوق الأثاث بالمحافظة، إذ سيشارك بالحدث ما يقرب من 200 معرض لتحقيق استراتيجية تنشيط السوق التجارى بشكل عام والمتمثل فى المطاعم والفنادق والحلويات، مؤكدة أنه من المقرر أن يستمر ذلك الحدث الترويجى لمدة شهر كامل لتطوير منظومة التسويق من خلال التواصل مع العملاء وتوفير خدمات ما بعد البيع لدى المعارض المشتركة بالإضافة للترويج لمنتجات دمياط من الأثاث من خلال القنوات الترويجية المختلفة وفق خطة مناسبة. ومن ناحية أخرى، أعرب مسئولو الغرفة التجارية عن تقديرهم لجهود محافظ دمياط والذى بدا واضحًا بالدعم الذى قدمته للفاعلية الأولى المُنظمة فى 2019 والتى لاقت نجاحًا واسعًا آنذاك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط : بدء التجهيز لفعاليات الجمعة البيضاء لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.