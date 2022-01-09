المتحدة تنعى الإعلامى الكبير وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - ‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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