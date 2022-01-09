وفاة الإعلامى الكبير وائل الإبراشى متأثرا بإصابته بكورونا

توفى منذ قليل الإعلامى الكبير وائل الإبراشى بعد صارع مع المرض خاصة اصابتة بفيروس كرونا المستجد

كانت الحالة الصحية الأخيرة في تحسن وهو ما قاله الدكتور حسام حسنى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حالة الإعلامى وائل الإبراشى، الصحية جيدة وهى تتحسن يوماً بعد يوم، مناشداً كافة المصريين اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا والتباعد الاجتماعى.

وأضاف "حسنى"، أنه يجب أن نكون حذرين خلال الحديث عن المتحور الجديد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية في المنافذ المصرية، وتابع:الكواشف لدينا تكشف هذا المتحور".

ولفت "حسنى"، إلى أن الإجراءات التي تتبعها مصر عبر منافذها قوية جداً ومطمئنة، وتابع:"منع دخول أشخاص قادمين من الدول التي ثبت وجود هذا المتحور بها".