/671369/أمم-أفريقيا-الكاميرون-يفتتح-البطولة-بالفوز-على-بوركينا-فاسو-بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.

تشكيل الكاميرون أمام بوركينا

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: أونجان، نجادو، تولو، أنجويسا.

وسط الملعب: كولينز فاي، صامويل اوم جويت، بيير كوندي، نيكولاس مومي.

الهجوم: إيكامبي، فنسنت أبو بكر.

وجاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو الرسمي التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إيسا كابوري، إيسوفو دايو، ستيف ياجو، باتريك مالو

خط الوسط: بلاتي توريه، جوزتافو سانجاري، آداما جويرا

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، فيسال تابسوبا، سيريل بايلا.

الحضور في حفل الإفتتاح:

وحرص الرئيس بول بيا رئيس الحكومة الكاميرونية مع زوجته، لحصور حفل الإفتتاح، مع تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الكاميروني إيتو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جينو انفانتينو.

وشهد حفل الإفتتاح على عرض عسكري للحكومة الكاميرونية، على الملعب الأولمبي، والذي يحتضن بحفل الإفتتاح 60 ألف مشجع.

ويأتي حفل الإفتتاح قبل إنطلاقة مباراة الماميرون وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى بمنافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان هناك قلقل في عدم حضور إنفانتينو إلى الكاميرون اليوم وذلك بسبب تصريحات صامويل إيتو الأخيرة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والهجوم على الاتحادات الأوروبية وإنفانتينو بسبب كأس الأمم.